Moody`s: Татарстан и Башкирия будут и дальше опережать своих конкурентов среди регионов по уровню доходов

Татарстан, Башкирия, а также Ханты-Мансийский округ благодаря крупным инвестициям в сырьевые сектора и дальше будут опережать своих конкурентов по уровню доходов. О этом говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody`s.

В документе отмечается, что темпы роста доходов большинства других регионов в 2019—2020 годах будут низкими. Это связано с тем, что сдержанный экономический рост скажется на их налоговых поступлениях, пишет «РИА Новости».

Ранее Moody's повысило рейтинги пяти регионов Приволжского федерального округа России. Так, рейтинги Татарстана и Башкирии повышены с «Ba2» до «Ba1», Самарской области, Чувашии — с «Ba3» до «Ba2», Нижегородской области — с «B1» до «Ba3».

Пересмотр связан с повышением рейтинга России до «Ваа3» со «стабильным» прогнозом.