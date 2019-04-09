«Суперсемейки» из Самары и Казани решили задачу для энергетиков

Поехать на соревнования программистов, выиграть приз и посмотреть Казань — продуктивно совместить путешествие с призовым местом смогла семейная пара из Самары, а казанская семейная пара взяла первое место на хакатоне EnergyHack, прошедшем в этот уикенд.

В эти выходные на базе Казанского государственного энергетического университета прошел отличающийся узкой специализацией хакатон EnergyHack. Соревнования подобного типа всегда проводятся в субботу и воскресенье, поскольку участники работают над задачей более полутора суток без сна. Более шестидесяти молодых разработчиков из Казани, Иннополиса, Набережных Челнов, Самары и Ульяновска прошли отбор и разрабатывали маркетплейс энергетической компании — онлайн-площадку для поиска и выбора исполнителей услуг по подключению к электрическим сетям.

Почему для решения задачи энергетиков понадобился хакатон? «Шаблоны для создания маркетплейсов услуг, которые доступны в открытых источниках, не учитывают отраслевую специфику. Если говорить об энергетике, то решение обязательно должно интегрироваться с софтом, применяемым в сетевых компаниях. И что еще немаловажно — оно должно учитывать законодательство, регулирующее работу электросетевых компаний. Учитывая все это, задача EnergyHack — достаточно сложный вызов для разработчика», — объясняет приглашенный эксперт Нигматуллин Руслан, начальник отдела разработки и внедрения информационных систем ОАО «Сетевая компания».

Илья Федоров, опытный консультант и руководитель проектов в области разработки, уже не первый год возглавляет отдел бизнес-решений в компании «ICL Системные технологии», выступил в качестве модератора хакатона EnergyHack: «Совместно с командой акселератора DigitalSuperHero мы готовились к мероприятию месяц, переживали, сможем ли собрать достаточный пул команд для решения задачи хакатона. Задача достаточно узкая и имеет отраслевую специфику. В ходе самого соревнования несколько команд вынуждены были завершить свое участие досрочно, поскольку поняли, что не справятся. К финальной презентации проектов дошли 11 команд. Ребята здорово поработали, я очень впечатлен результатами».

Отбор команд-победителей проводили представители IT и энергетической отрасли: компания «ICL Системные технологии», ООО «РусГидро ИТ Сервис», ОАО «Сетевая компания» и КГЭУ.

Казанские студенты из КГЭУ, КАИ и ИТИС в соревновании шли бок о бок с представителями команд из Университета Иннополис. Участники не покидали место проведения мероприятия, кодили всю ночь. Борьба шла на равных, но победителей определили глубина проработки решения и перспектива доведения его до полноценного продукта. По итогам хакатона были определены три лучшие команды.

EnergyHack показал, что заработок на подобных турнирах вполне может стать семейным делом: первое и второе место взяли две семейные пары — казанская и самарская. Первая семейная команда — EnergyCrew, их предложения были четкими и самыми проработанными. Второе место заняла семейная пара разработчиков из Самары — Frontguys, их разработка учитывала все пожелания организаторов. Третье место досталось команде из Набережных Челнов — Umplace.

«Что я могу сказать о прошедшем хакатоне? Устали, но круто, что победили, приезд себя оправдал! Это не первое соревнование, в котором участвуем. Про EnergyHack узнали из таргетированной рекламы во «ВКонтакте». Да-да, иногда она бывает полезной! Тема энергетики показалась нам интересной, решили с Татьяной пробовать свои силы и ехать покорять Казань. EnergyHack оставил приятное впечатление — адекватное жюри, четкое техническое задание и понятные критерии оценки результатов, — поделился Владислав Курочкин из самарской Frontguys. — Уровень команд, участвовавших в EnergyHack, был высокий. Видимо, сказывается близость Иннополиса».

Призовой фонд хакатона EnergyHack составил 350 тысяч рублей, и это далеко не предел в такого рода соревнованиях.

«Мероприятий молодежного формата в стенах Энергоуниверситета проходит достаточно большое количество. В формате хакатона, а именно в части поиска решений для IT-сферы, еще не было. Но первый шаг уже сделан и получился очень достойным. Для нас это только начало. И я уверен, что будет продолжение», — сказал проректор по научной работе КГЭУ Эмиль Шамсутдинов.

Эксперты отметили еще четыре команды из г. Казань: IntrovertLabs, Complete Solution, Web8 и IT.net. Они стали номинантами на победу и приглашены на награждение.

Победители и номинанты хакатона EnergyHack выступят с питчами своих проектов 12 апреля 2019 г. в рамках конференции по энергетике, энергоэффективности и ресурсосбережению ТЭФ-2019 в международном выставочном центре «Казань Экспо».

EnergyHack — второй хакатон, организованный в Казани корпоративным акселератором стартапов Digital SuperHero.

Официальный сайт акселератора: https://digitalsuperhero.ru

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Digital SuperHero — корпоративный акселератор стартапов. Основными направлениями его деятельности являются организация хакатонов для поиска команд и новых решений для задач заказчиков, проведение акселерационных программ, внешнее управление процессами корпоративных инноваций и подготовка стартапов к внедрению в инфраструктуру корпоративных заказчиков.