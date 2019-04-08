В национальном исследовании качества образования по физкультуре примут участие 17 школ Татарстана

Рособрнадзор продолжает серию национальных исследований качества образования (НИКО) в российских школах, сообщается на официальном портале Министерства образования и науки РТ.

С 8 по 12 апреля в Татарстане пройдет серия исследований по физической культуре, в них примут участие 17 школ республики. Это первое НИКО, которое проводится не в письменной форме, а носит практический характер.

Напомним, ранее сообщалось, что в российских школах 20 марта начался досрочный этап сдачи ЕГЭ. Первыми экзаменами стали география и литература. Досрочно сдать экзамен смогут выпускники прошлых лет и 11-классники, получившие специальный допуск от школы или при наличии уважительных причин на основании справки, сообщили в Рособрнадзоре. В ведомстве добавили, что в этом году впервые в программу ЕГЭ войдет экзамен по китайскому языку, который пройдет в виде контрольной без тестовой части.



