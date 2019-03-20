В России стартовал досрочный этап сдачи ЕГЭ

В российских школах 20 марта начался досрочный этап сдачи ЕГЭ.

Первыми экзаменами станут география и литература. Досрочно сдать экзамен смогут выпускники прошлых лет и 11-классники, получившие специальный допуск от школы или при наличии уважительных причин на основании справки, сообщили в Рособрнадзоре.

В ведомстве добавили, что в этом году впервые в программу ЕГЭ войдет экзамен по китайскому языку, который пройдет в виде контрольной без тестовой части.

Досрочная сдача ЕГЭ продлится в школах до 10 апреля.

Напомним, ранее Минпросвещения РФ утвердило расписание ЕГЭ в 2019 году.