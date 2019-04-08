Татарстан на этой неделе посетят губернаторы Новосибирской области и Алтайского края

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников (на постере) и губернатор Алтайского края Виктор Томенко на этой неделе планируют посетить Татарстан с рабочим визитом.

Согласно плану на неделю, опубликованному пресс-службой президента РТ, Травников и Томенко 11 апреля проведут встречу с президентом РТ Рустамом Миннихановым. Кроме того, в этот день состоится открытие в Казани Российского венчурного форума.

В субботу, 13 апреля, у президента РТ запланирован рабочий визит в Астраханскую область.

Напомним, что Российский венчурный форум состоится 11 апреля. Местом проведения форума станет «Казань Экспо».