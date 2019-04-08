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RT опубликовал третий «Рейтинг травли» медиаперсон

13:46, 08.04.2019
RT опубликовал третий «Рейтинг травли» медиаперсон
Фото: скриншот

Телеканал RT опубликовал третий «Рейтинг травли» медиаперсон, составленный компанией «Крибрум» в период с 29 марта по 4 апреля.

Лидером стал бывший журналист «Московского комсомольца» Айдер Муждабаев. Он опубликовал пост в Facebook с призывом расстреливать украинцев, голосовавших на выборах президента за Владимира Зеленского.

Второе и третье место заняли Ольга Скабеева и Дмитрий Киселев, который впервые попал в список.

В десятку вошли Ксения Собчак, Аркадий Бабченко, Юрий Дудь, Владимир Соловьев, Илья Варламов, Андрей Малахов и Алексей Венедиктов.

Напомним, за период с 15 по 21 марта первое место в «Рейтинге травли» заняла ведущая программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» Ольга Скабеева.

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