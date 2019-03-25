Эксперты составили «Рейтинг травли» медиаперсон

Телеканал RT опубликовал «Рейтинг травли» медиаперсон, составленный компанией «Крибрум», которая специализируется на мониторинге социальных медиа.

В список попали публичные журналисты и блогеры, в адрес которых чаще всего тиражировались негативные высказывания в СМИ и соцсетях с 15 по 21 марта.



Рейтинг возглавила ведущая программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» Ольга Скабеева (коэффициент негатива 41,4%). Среди примеров травли журналистки эксперты отметили пародию на нее в немецком ток-шоу Late Night Berlin.

Второе место занимает главный редактор МИА «Россия Сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян (35,1%) из-за роста популярности сюжетов RT France о протестах «желтых жилетов» во Франции. Тройку замыкает блогер Белла Рапопорт (32.1%) за то, что ее критиковали из-за конфликта с компанией Lush.

В десятку «Рейтинга травли» также вошли Аркадий Бабченко, Владимир Соловьев, Ксения Собчак, Владимир Познер, Алексей Венедиктов, Юрий Дудь и Илья Варламов.