Суд отказался заблокировать паблики сторонников Навального в Челнах

Суд отказался заблокировать паблики «ВКонтакте» сторонников оппозиционера Алексея Навального в Набережных Челнах по иску прокурора города. Об этом сообщает «Апология протеста» в telegram-канале.



Отмечается, что в ходе рассмотрения иска представитель прокуратуры не смог указать на конкретные посты, которые по его мнению противоречат законодательству РФ. Активисты же указали, что блокирование пабликов приведет к нарушению статьи 10 Конвенции (свобода выражения мнения), а требования прокурора являются политически мотивированными.

Ранее в марте стало известно, что прокурор Набережных Челнов Дмитрий Ерпелев подал заявление в суд с требованием признать запрещенными к распространению на территории РФ материалами три паблика сторонников Навального во «ВКонтакте».

К ним относятся «Он нам не царь | Набережные Челны», «Навальный. Набережные Челны» и «Набережные Челны против повышения пенсионного возраста».