Прокуратура Челнов попросила запретить паблики сторонников Навального во «ВКонтакте»

Прокурор Набережных Челнов Дмитрий Ерпелев подал заявление в суд с требованием признать запрещенными к распространению на территории РФ материалами три паблика сторонников оппозиционера Алексея Навального во «ВКонтакте».

К ним относятся «Он нам не царь | Набережные Челны», «Навальный. Набережные Челны» и «Набережные Челны против повышения пенсионного возраста», пишет «Коммерсант».



Прокурор считает, что в пабликах «с целью популяризации» протестного движения распространяется некий видеоролик о проведении акции 18 ноября. Также, по мнению прокуратуры, через подобные ресурсы происходит вовлечение новых сподвижников из числа несовершеннолетних.