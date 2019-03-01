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Прокуратура Челнов попросила запретить паблики сторонников Навального во «ВКонтакте»

15:40, 01.03.2019 1
Прокуратура Челнов попросила запретить паблики сторонников Навального во «ВКонтакте»
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Прокурор Набережных Челнов Дмитрий Ерпелев подал заявление в суд с требованием признать запрещенными к распространению на территории РФ материалами три паблика сторонников оппозиционера Алексея Навального во «ВКонтакте».

К ним относятся «Он нам не царь | Набережные Челны», «Навальный. Набережные Челны» и «Набережные Челны против повышения пенсионного возраста», пишет «Коммерсант».

Прокурор считает, что в пабликах «с целью популяризации» протестного движения распространяется некий видеоролик о проведении акции 18 ноября. Также, по мнению прокуратуры, через подобные ресурсы происходит вовлечение новых сподвижников из числа несовершеннолетних.

ОбществоВласть Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 01 марта
    Прокурор Набережных Челнов Дмитрий Ерпелев конституцию не читал, а если читал, то не понял, а если и понял, то не так.
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