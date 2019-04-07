8 апреля в Татарстане сохранится облачная погода

8 апреля на территории Татарстана синоптики обещают облачную погоду с прояснениями, сообщается на официальном портале управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Ночью и утром местами ожидается дождь, возможен туман. Днем осадки не прогнозируются. Ночью минимальные температуры воздуха составят от -1°С до +4°С. Днем воздух прогреется до +5°С — +10°С. Ночью и утром на дорогах не исключается гололедица.

Напомним, ранее сообщалось, что жители поселков Мирный и Киндери возмущаются, что в населенных пунктах затопило жилые дома, сообщает «Татарстан 24». В поселке Мирный сложно добраться до строений, так же, как и выбраться из них, без резиновых сапог. Аналогичная ситуация в поселке Киндери. Здесь под водой оказалась значительная часть улицы Азина, у многих жителей пострадали дома и погреба.



