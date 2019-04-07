В Испании жительница Набережных Челнов с двумя детьми не смогла улететь домой из-за ветрянки

Семью из Набережных Челнов, возвращавшуюся с Канарских островов, сняли с самолета из-за ветрянки, сообщает ИА «Татар-информ».

Женщина с двумя детьми отдыхала на острове Тенерифе, где дети заболели ветрянкой. Челнинка рассказывает, что их сняли прямо с борта самолета из-за опасного заболевания.

Напомним, ранее врач-терапевт Алексей Водовозов рассказал «Реальному времени», кто зарабатывает на антипрививочном движении, почему оно вызывает опасения у ВОЗ и какие прививки стоит сделать человеку во взрослом возрасте. Рост числа заболевших корью в мире вызывает опасения у Всемирной организации здравоохранения. В Татарстане также было зафиксировано несколько случаев кори. Врачи утверждают, что виной всему движение антипрививочников.







