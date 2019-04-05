Путин поручил занять 20-е место в рейтинге Doing Business к 2024 году

Президент России Владимир Путин дал повторное поручение добиться попадания РФ на 20-ю строчку рейтинга Всемирного банка Doing Business к 2024 году.

Изначально продвижение в Doing Business было назначено майскими указами 2012 года одним из KPI для российских чиновников. В майский указ 2018 года этот пункт не вошел, теперь он идет отдельным поручением, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

Напомним, в 2018 году Россия поднялась до 31-й позиции в рейтинге благоприятности для ведения бизнеса Doing Business. В 2017 году страна занимала в списке 35-е место.