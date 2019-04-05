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Руководство музея-заповедника в Свияжске просит помочь с проблемой расплодившихся диких кошек

15:01, 05.04.2019
Руководство музея-заповедника в Свияжске просит помочь с проблемой расплодившихся диких кошек
Фото: realnoevremya.ru/ Артем Субботкин

Руководство музея-заповедника в Свияжске попросило о помощи в решении проблемы с дикими кошками, которые расплодились на острове, сообщают «Известия».

В скором времени должна пройти встреча с зоозащитниками. В музее рассчитывают, что они помогут найти гуманное решение по уменьшению популяции животных. Руководство музея подчеркивает, что кошки могут стать источником болезней. Кроме того, на острове есть соловьиная роща — деревья уже высажены, через несколько лет будут прилетать соловьи, а на них могут охотиться кошки.

Напомним, ранее Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев пригласил посла Турции в РФ посетить Болгар и Свияжск.

Общество Татарстан
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