Руководство музея-заповедника в Свияжске просит помочь с проблемой расплодившихся диких кошек

Руководство музея-заповедника в Свияжске попросило о помощи в решении проблемы с дикими кошками, которые расплодились на острове, сообщают «Известия».

В скором времени должна пройти встреча с зоозащитниками. В музее рассчитывают, что они помогут найти гуманное решение по уменьшению популяции животных. Руководство музея подчеркивает, что кошки могут стать источником болезней. Кроме того, на острове есть соловьиная роща — деревья уже высажены, через несколько лет будут прилетать соловьи, а на них могут охотиться кошки.

Напомним, ранее Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев пригласил посла Турции в РФ посетить Болгар и Свияжск.