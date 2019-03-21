Шаймиев пригласил посла Турции в РФ посетить Болгар и Свияжск

Сегодня Государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев встретился с послом Турции в России Мехметом Самсаром.

В начале встречи Шаймиев представил гостю экспозицию о деятельности Республиканского Фонда «Возрождение» по сохранению историко-культурного наследия и рассказал об итогах реализации проекта «Культурное наследие: древний город Болгар и остров-град Свияжск», о строительстве Болгарской исламской академии. Затем он пригласил Самсара посетить эти города. Посол принял его приглашение и обещал посетить их и на месте ознакомиться с этими объектами Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает пресс-служба президента РТ.

«Самое главное — есть взаимопонимание между нашими братскими народами. Это — наследие, которое будет способствовать сохранению и развитию наших языков и культур, укреплению единства тюркского мира. Отрадно, что в последние годы отношения между Россией и Турцией улучшились, это создает широкие возможности, и уже есть неплохие результаты в развитии нашего сотрудничества», — отметил Шаймиев.



Самсар в свою очередь отметил, что отношения Турции с Татарстаном составляют важнейшую часть сотрудничества с Россией.

«У нас в стране знают и помнят, что дорогу к сотрудничеству между Турцией и Татарстаном открыли именно Вы и внесли большой вклад в укрепление дружеских отношений между Турцией и Россией, которые имеют очень важное значение для нас», — сказал посол, обращаясь к Шаймиеву.

В ходе беседы также были затронуты вопросы дальнейшего сотрудничества между Татарстаном и Турцией.

Ранее с Самсаром встретился президент Татарстан Рустам Минниханов.