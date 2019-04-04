Россия осталась лидером по числу неисполненных решений ЕСПЧ

Россия по итогам 2018 года осталась лидером по числу неисполненных решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) — 1 585. В тройку также вошли Турция (1 237) и Украина (923).

По числу исполненных в прошлом году решений Россия заняла второе место (393), уступив первую строчку Румынии (393), пишет «Коммерсантъ».

Всего РФ должна выплатить €13,1 млн компенсации по делам против стран, решение по которым было вынесено в 2018 году. На первом месте по этому показателю находится Албания (€13,4 млн).

Напомним, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в 2018 году больше всего решений — 238 — принял против России. Часть из них касаются компенсации морального вреда. Всего в прошлом году было принято 12 148 жалоб в отношении России.