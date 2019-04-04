Новости общества

01:06 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Россия осталась лидером по числу неисполненных решений ЕСПЧ

23:25, 04.04.2019
Россия осталась лидером по числу неисполненных решений ЕСПЧ
Фото: commons.wikimedia.org / Boston

Россия по итогам 2018 года осталась лидером по числу неисполненных решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) — 1 585. В тройку также вошли Турция (1 237) и Украина (923).

По числу исполненных в прошлом году решений Россия заняла второе место (393), уступив первую строчку Румынии (393), пишет «Коммерсантъ».

Всего РФ должна выплатить €13,1 млн компенсации по делам против стран, решение по которым было вынесено в 2018 году. На первом месте по этому показателю находится Албания (€13,4 млн).

Напомним, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в 2018 году больше всего решений — 238 — принял против России. Часть из них касаются компенсации морального вреда. Всего в прошлом году было принято 12 148 жалоб в отношении России.

Общество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров