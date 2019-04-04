Региональные управления МЧС начали переходить на новую организационную структуру

Фото: Максим Платонов

Региональные управления МЧС России начали переходить на новую организационную структуру. В нее войдут подразделения министерства, которые сейчас являются самостоятельными юридическими лицами, в том числе и центры управления в кризисных ситуациях.

Пилотный проект по переходу на новую оргструктуру в этом году будет реализован в Москве, Мордовии, Ставропольском и Хабаровском краях, Волгоградской, Иркутской, Калининградской, Курганской и Липецкой областях.

Новая штатная структура станет типовой для всех главков МЧС, она будет соответствовать структуре центрального аппарата, пишет ТАСС со ссылкой на ведомство.

Ранее сообщалось, что МЧС проводит реорганизацию Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) в Москве. В случае успеха ликвидация центров может начаться и в регионах.