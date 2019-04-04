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МЧС может закрыть ЦУКСы во всех регионах

07:59, 04.04.2019
МЧС может закрыть ЦУКСы во всех регионах
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

МЧС проводит реорганизацию Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) в Москве. В случае успеха ликвидация центров может начаться и в регионах.

Большинство сотрудников организации уже получили уведомления о расторжении контрактов с 1 июля, пишут «Известия».

В МЧС заверили, что речь идет о формальности и сокращений не планируется. ЦУКС потеряет свою самостоятельность и войдет в структуру московского главка.

Однако источники газеты считают, что ряд сотрудников все же может лишиться погон. Им грозит перевод на гражданские должности. На их ставки руководство может взять дополнительных пожарных инспекторов и огнеборцев.

ОбществоВласть
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