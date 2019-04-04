В Ирак вернутся российские археологи после почти 35-летнего перерыва

Фото: livescience.com / Nick Brooks and Joanne Clarke

Ведущий научный сотрудник ИА РАН, доктор исторических наук Шахмардан Амиров рассказал, что российская археологическая миссия возвращается в Ирак после почти 35-летнего отсутствия, сообщает ТАСС.

В свое время в связи с ирано-иракской войной (1980—1988 годы) советским ученым пришлось покинуть Ирак. С 5 по 11 апреля 2019 года российские специалисты будут проводить полевые исследования в Южной Месопотамии на территории двух иракских провинций.

Напомним, ранее ученые из Института археологии РАН в ходе изучения остатков древнего моста, найденного на дне реки Волхов в 2018 году, пришли к выводу, что он был построен с применением «продвинутых» технологий для своего времени. Руководитель раскопок Айвар Степанов рассказал, что мост был дорогостоящим сооружением с пролетами, длина которых составляла не менее 17 метров. По его словам, это свидетельствует о высоком уровне архитектурного мастерства.