В Казани продают попугаев, говорящих на татарском языке, за 100 тыс. рублей

Фото: Скриншот страницы объявления

Как сообщается на одном из городских сайтов для размещения объявлений о товарах и услугах, продаваемые попугаи умеют говорить на двух диалектах татарского языка. Один из попугаев, с зелеными перьями, говорит на мишарском диалекте, а синеперый попугай говорит на казанском диалекте татарского языка. Мужчина готов расстаться с птицами за 100 тысяч рублей.

По словам продавца, попугаи постоянно ругаются между собой и не понимают друг друга, но не могут жить в разлуке. Как утверждает мужчина, попугаи «чтут и уважают татарскую культуру». Кроме того, птицы любят запах чая, чак-чака и эчпочмака.

Также продавец сообщил, что зеленоперый попугай знает первый куплет гимна Татарстана, а синеперый поет припев этого гимна.