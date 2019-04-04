Власти разрешат девелоперам достроить долевое жилье без перехода на эскроу-счета

Власти рассматривают вариант перехода на проектное финансирование, при котором большинству девелоперов разрешат достроить дома без использования эскроу-счетов.

Такой шанс получат застройщики примерно 76,5% возводимого жилья, пишет RNS со ссылкой на материалы Минстроя и «Дом.Рф».

Критерии позволяют достраивать жилье без перехода на проектное финансирование, если строительная готовность превышает 30%.

Согласно документам, по состоянию на 1 января 2019 года в стадии строительства находилось 127,5 млн кв. м жилья, из них у 97,6 млн кв. м (76,5%) средний уровень строительной готовности составлял 66%. По расчетам «Дом.Рф», готовность 13,3 млн кв. м (10,4%) строящегося жилья находится на уровне меньше 30%.

Ранее сообщалось, что окончательное решение по критериям будет представлено 15 апреля. Однако предварительно назывались приблизительно те же параметры. Замглавы Минстроя РТ Ильшат Гимаев говорил, что возможность достраивать жилье по старым правилам получат девелоперы, чьи объекты готовы на 30%, при условии, что в них продано 10% договоров долевого участия.