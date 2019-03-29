15 апреля назовут критерии, по которым многоквартирные дома можно будет достраивать по старым правилам
Окончательно критерии, по которым многоквартирные дома можно будет достраивать по старым правилам, будут названы 15 апреля. Об этом рассказал заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев в рамках круглого стола «Застройщики Казани. Проблемы и пути их решения», передает корреспондент «Реального времени».
Гимаев также отметил, что примерные критерии таковы: если к 1 июля дом будет построен на 30% и в нем будет подано 10% ДДУ, его можно будет достраивать по старым правилам. Девелоперы, которые достраивают проблемные объекты других застройщиков, смогут достраивать свои объекты по старым правилам без эскроу-счетов при строительной готовности 6%.
Напомним, ранее сообщалось, что по сравнению с прошлым годом количество сделок на вторичном рынке Казани в феврале сократилось более чем на 10%, в то время как активность на долевом рынке, наоборот, выросла на треть. Об этом свидетельствуют данные управления Росреестра по РТ. Среди причин называются как рекордный рост цен на «вторичку», так и ожидание «отмены долевки». Хотя статистика все еще свидетельствует о сохранении и увеличении спроса на ипотеку, участники рынка констатируют, что уже почувствовали отток клиентов после роста ипотечных ставок. Стоит ли ждать удешевления ипотеки в обозримом будущем — об этом в материале «Реального времени».
НедвижимостьОбщество Татарстан
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