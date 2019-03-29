15 апреля назовут критерии, по которым многоквартирные дома можно будет достраивать по старым правилам

Фото: Олег Тихонов

Окончательно критерии, по которым многоквартирные дома можно будет достраивать по старым правилам, будут названы 15 апреля. Об этом рассказал заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ильшат Гимаев в рамках круглого стола «Застройщики Казани. Проблемы и пути их решения», передает корреспондент «Реального времени».

Гимаев также отметил, что примерные критерии таковы: если к 1 июля дом будет построен на 30% и в нем будет подано 10% ДДУ, его можно будет достраивать по старым правилам. Девелоперы, которые достраивают проблемные объекты других застройщиков, смогут достраивать свои объекты по старым правилам без эскроу-счетов при строительной готовности 6%.

Напомним, ранее сообщалось, что по сравнению с прошлым годом количество сделок на вторичном рынке Казани в феврале сократилось более чем на 10%, в то время как активность на долевом рынке, наоборот, выросла на треть. Об этом свидетельствуют данные управления Росреестра по РТ. Среди причин называются как рекордный рост цен на «вторичку», так и ожидание «отмены долевки». Хотя статистика все еще свидетельствует о сохранении и увеличении спроса на ипотеку, участники рынка констатируют, что уже почувствовали отток клиентов после роста ипотечных ставок. Стоит ли ждать удешевления ипотеки в обозримом будущем — об этом в материале «Реального времени».



