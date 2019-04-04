На ТНВ стартовал конкурс #АЙДАНАТНВ
На ТНВ стартовал очередной этап конкурса #АЙДАНАТНВ. Об этом сегодня сообщили представители телеканала на пресс-конференции. Победители конкурса пройдут целевое обучение в Высшей школе журналистики и медиакоммуникаций КФУ по профилю «Новые национальные медиа».
Конкурс с хештегом #АЙДАНАТНВ стартовал 2 апреля, прием заявок осуществляется до 19 апреля. В этот раз в отличие от предыдущего года организаторы расширили список категорий участников. Участие смогут принять не только 11-классники, но и учащиеся последних курсов колледжей и техникумов.
— Кроме гранта победители получат также дополнительные преимущества: для того чтобы быть зачисленными в вуз, им достаточно будет пройти творческий конкурс, — рассказал генеральный директор телеканала Ильшат Аминов.
Конкурс пройдет в три этапа (эссе, творческий конкурс, интервью). Имена победителей станут известны 17 мая.ТехнологииМедиа
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым