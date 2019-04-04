На ТНВ стартовал конкурс #АЙДАНАТНВ

Фото: PR-отдел АО "Телерадиокомпании "Новый Век"

На ТНВ стартовал очередной этап конкурса #АЙДАНАТНВ. Об этом сегодня сообщили представители телеканала на пресс-конференции. Победители конкурса пройдут целевое обучение в Высшей школе журналистики и медиакоммуникаций КФУ по профилю «Новые национальные медиа».

Конкурс с хештегом #АЙДАНАТНВ стартовал 2 апреля, прием заявок осуществляется до 19 апреля. В этот раз в отличие от предыдущего года организаторы расширили список категорий участников. Участие смогут принять не только 11-классники, но и учащиеся последних курсов колледжей и техникумов.

— Кроме гранта победители получат также дополнительные преимущества: для того чтобы быть зачисленными в вуз, им достаточно будет пройти творческий конкурс, — рассказал генеральный директор телеканала Ильшат Аминов.

Конкурс пройдет в три этапа (эссе, творческий конкурс, интервью). Имена победителей станут известны 17 мая.