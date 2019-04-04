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ФНС завершила реформу контроля за крупнейшими налогоплательщиками

08:58, 04.04.2019
ФНС завершила реформу контроля за крупнейшими налогоплательщиками
Фото: kremlin.ru

Федеральная налоговая служба (ФНС) завершила реформу системы контроля за крупнейшими налогоплательщиками. Новые инспекции смогут искать схемы ухода от налогов сразу в отраслях.

Представитель ведомства пояснил, что система позволит отслеживать риски для отраслей и компаний со схожими бизнес-моделями. Налоговики, найдя такие риски, могут организовать проверки у различных участников отрасли, пишут «Ведомости».

Реформа длилась больше года. Ранее инспекции, специализирующиеся на конкретных отраслях, существовали только на федеральном уровне. Они контролировали 2 000 налогоплательщиков с доходами от 20 млрд рублей.

Мониторинг осуществлялся в восьми отраслях:

  • международные и транснациональные компании,
  • нефтегазовый сектор,
  • агропромышленный комплекс и розничные сети,
  • производство и строительство,
  • добыча и переработка сырья,
  • энергетика и коммуникации,
  • цифровая экономика,
  • финансовый рынок.

После реформы инспекции будут отвечать за те же сферы. При этом они должны контролировать предприятия с доходами от 35 млрд рублей. Однако в их подчинение перейдут 12 новых межрайонных инспекций в различных регионах. Под надзор последних попадут налогоплательщики с доходом от 10 млрд рублей.

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