ФНС завершила реформу контроля за крупнейшими налогоплательщиками
Федеральная налоговая служба (ФНС) завершила реформу системы контроля за крупнейшими налогоплательщиками. Новые инспекции смогут искать схемы ухода от налогов сразу в отраслях.
Представитель ведомства пояснил, что система позволит отслеживать риски для отраслей и компаний со схожими бизнес-моделями. Налоговики, найдя такие риски, могут организовать проверки у различных участников отрасли, пишут «Ведомости».
Реформа длилась больше года. Ранее инспекции, специализирующиеся на конкретных отраслях, существовали только на федеральном уровне. Они контролировали 2 000 налогоплательщиков с доходами от 20 млрд рублей.
Мониторинг осуществлялся в восьми отраслях:
- международные и транснациональные компании,
- нефтегазовый сектор,
- агропромышленный комплекс и розничные сети,
- производство и строительство,
- добыча и переработка сырья,
- энергетика и коммуникации,
- цифровая экономика,
- финансовый рынок.
После реформы инспекции будут отвечать за те же сферы. При этом они должны контролировать предприятия с доходами от 35 млрд рублей. Однако в их подчинение перейдут 12 новых межрайонных инспекций в различных регионах. Под надзор последних попадут налогоплательщики с доходом от 10 млрд рублей.ЭкономикаОбществоВласть
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