ФНС завершила реформу контроля за крупнейшими налогоплательщиками

Федеральная налоговая служба (ФНС) завершила реформу системы контроля за крупнейшими налогоплательщиками. Новые инспекции смогут искать схемы ухода от налогов сразу в отраслях.

Представитель ведомства пояснил, что система позволит отслеживать риски для отраслей и компаний со схожими бизнес-моделями. Налоговики, найдя такие риски, могут организовать проверки у различных участников отрасли, пишут «Ведомости».

Реформа длилась больше года. Ранее инспекции, специализирующиеся на конкретных отраслях, существовали только на федеральном уровне. Они контролировали 2 000 налогоплательщиков с доходами от 20 млрд рублей.

Мониторинг осуществлялся в восьми отраслях:

международные и транснациональные компании,

нефтегазовый сектор,

агропромышленный комплекс и розничные сети,

производство и строительство,

добыча и переработка сырья,

энергетика и коммуникации,

цифровая экономика,

финансовый рынок.

После реформы инспекции будут отвечать за те же сферы. При этом они должны контролировать предприятия с доходами от 35 млрд рублей. Однако в их подчинение перейдут 12 новых межрайонных инспекций в различных регионах. Под надзор последних попадут налогоплательщики с доходом от 10 млрд рублей.