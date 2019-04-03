Лавров охарактеризовал требования США уйти с Западного полушария как хамские

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал хамскими высказывания США о том, что страны, расположенные вне Западного полушария, не должны иметь там никаких интересов, сообщает «Московский комсомолец».

Он удивляется тому, что в свою очередь делают США. «Посмотрите на карту «Военные базы США»: весь мир опоясан красными точками, и каждая из них содержит в себе достаточно серьезные риски», — отметил Лавров.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров вновь рассказал, для чего Россия отправила военнослужащих в Венесуэлу. Он подчеркнул, что военные специалисты находятся в стране на законных основаниях. По словам министра иностранных дел, офицеры ВС РФ обслуживают поставленную в Венесуэлу военную технику.