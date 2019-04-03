Новости общества

13:26 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Совфеде РФ предложили платить 50 тысяч рублей за рождение третьего и последующих детей

12:36, 03.04.2019
В Совфеде РФ предложили платить 50 тысяч рублей за рождение третьего и последующих детей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов предложил единовременно выплачивать 50 тысяч рублей за рождение третьего ребенка и последующих детей.

В письме к вице-премьеру Татьяне Голиковой Кутепов отметил, что сейчас предусмотрена выплата 50 тысяч рублей только при рождении третьего ребенка. По мнению председателя комитета Совфеда, это ставит в неравное положение семьи, у которых родился четвертый и последующие дети.

Также поправки предусматривают бесплатный проезд для школьников на городском транспорте и пригородных автобусах, скидку не менее 30% при оплате коммунальных услуг для многодетных семей и бесплатное питание в школах детей из таких семей вне зависимости от величины семейного дохода, передает «РИА Новости».

Ранее депутаты Госдумы РФ приняли во втором чтении законопроект о льготах по земельному налогу и налогу на имущество для многодетных семей.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live Начнется через pic Видеотрансляция Онлайн-конференция с Наталией Орловой, главным экономистом Альфа-Банка

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров