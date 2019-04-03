В Совфеде РФ предложили платить 50 тысяч рублей за рождение третьего и последующих детей

Председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Андрей Кутепов предложил единовременно выплачивать 50 тысяч рублей за рождение третьего ребенка и последующих детей.

В письме к вице-премьеру Татьяне Голиковой Кутепов отметил, что сейчас предусмотрена выплата 50 тысяч рублей только при рождении третьего ребенка. По мнению председателя комитета Совфеда, это ставит в неравное положение семьи, у которых родился четвертый и последующие дети.

Также поправки предусматривают бесплатный проезд для школьников на городском транспорте и пригородных автобусах, скидку не менее 30% при оплате коммунальных услуг для многодетных семей и бесплатное питание в школах детей из таких семей вне зависимости от величины семейного дохода, передает «РИА Новости».



Ранее депутаты Госдумы РФ приняли во втором чтении законопроект о льготах по земельному налогу и налогу на имущество для многодетных семей.