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Эксперты назвали средний возраст начинающего предпринимателя в России

08:49, 03.04.2019
Эксперты назвали средний возраст начинающего предпринимателя в России
Фото: pixabay.com

Средний возраст начинающего российского предпринимателя составляет 27—28 лет. Об этом рассказали в Российском центре содействия молодежному предпринимательству.

Согласно опубликованной статистике, наиболее популярными областями бизнеса среди молодых людей стали сфера услуг, производство и социальное предпринимательство, передает RT.

Издание отмечает, что в 2018 году в России было России было зарегистрировано почти 12 тысяч предпринимателей до 20 лет. Большинство из них живет в Москве, Челябинской области и Пермском крае.

Напомним, ранее Forbes опубликовал список бизнесменов, изменивших представление о России.

Бизнес
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