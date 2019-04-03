Эксперты назвали средний возраст начинающего предпринимателя в России

Средний возраст начинающего российского предпринимателя составляет 27—28 лет. Об этом рассказали в Российском центре содействия молодежному предпринимательству.

Согласно опубликованной статистике, наиболее популярными областями бизнеса среди молодых людей стали сфера услуг, производство и социальное предпринимательство, передает RT.

Издание отмечает, что в 2018 году в России было России было зарегистрировано почти 12 тысяч предпринимателей до 20 лет. Большинство из них живет в Москве, Челябинской области и Пермском крае.

Напомним, ранее Forbes опубликовал список бизнесменов, изменивших представление о России.