Жители России назвали минимальный доход для «сведения концов с концами»

Российской семье, чтобы «свести концы с концами», требуется минимальный доход в размере 58,5 тысяч рублей. Об этом сообщается в опросе Росстата.

Согласно опубликованным данным, 79% респондентов заявили о тех или иных финансовых трудностях, 14% россиян рассказали о «больших затруднениях».

Отмечается, что многодетной семье для жизни нужно не менее 82 тысяч рублей в месяц, молодым семьям — 68-69 тысяч рублей, неполным — 62,5 тысячи рублей. Семьи пенсионеров отметили, что им хватит 38,3 тысячи рублей, передает РБК.

Исследование Росстата проводилось осенью прошлого года. В нем приняли участие 60 тысяч домохозяйств из всех регионов России.

Напомним, ранее Росстат назвал отрасли экономики, где в России платят самые большие зарплаты.