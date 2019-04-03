В Казани откроется выставка «Шум времени» художника Надира Альмеева

Фото: Надир Альмеев

С 5 по 20 апреля в галерее современного искусства «Окно» Казанской ратуши состоится выставка «Шум времени» казанского художника Надира Альмеева, сообщают организаторы.

Открытие выставки запланировано на 3 апреля. Будут представлены офорты, станковая графика, акварель, книжная графика. Например, пришедшие смогут познакомиться с иллюстрациями к стихотворениям и сборникам татарских поэтов и писателей, с акварелями из цикла «Татарстан. Алтай». Выставка «Шум времени», как отмечают организаторы, — срез нескольких десятилетий работы мастера.

Напомним, ранее в галерее современного искусства «Окно» проходила первая Всероссийская выставка авторских кукол.