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В Казани откроется выставка «Шум времени» художника Надира Альмеева

01:32, 03.04.2019
В Казани откроется выставка «Шум времени» художника Надира Альмеева
Фото: Надир Альмеев

С 5 по 20 апреля в галерее современного искусства «Окно» Казанской ратуши состоится выставка «Шум времени» казанского художника Надира Альмеева, сообщают организаторы.

Открытие выставки запланировано на 3 апреля. Будут представлены офорты, станковая графика, акварель, книжная графика. Например, пришедшие смогут познакомиться с иллюстрациями к стихотворениям и сборникам татарских поэтов и писателей, с акварелями из цикла «Татарстан. Алтай». Выставка «Шум времени», как отмечают организаторы, — срез нескольких десятилетий работы мастера.

Напомним, ранее в галерее современного искусства «Окно» проходила первая Всероссийская выставка авторских кукол.

ОбществоКультура Татарстан
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