В Казани пройдет первая всероссийская выставка авторских кукол

Фото: галерея современного искусства "Окно"

С 22 по 24 марта в галерее современного искусства «Окно» Казанской Ратуши пройдет первая всероссийская выставка авторских кукол, сообщают организаторы мероприятия.

В Казань приедут мастера из Москвы, Ижевска, Усинска, Йошкар-Олы, Зеленодольска, Набережных Челнов. Более 20 мастеров покажут свои авторские куклы и мишек Тедди. Также на выставке пройдут различные мастер-классы для детей и взрослых. В рамках выставки состоится спецпроект «Друзья Кота Казанского». Художники покажут свое видение известной казанской легенды. У посетителей выставки будет возможность познакомиться с мастерами и узнать об их профессиональном подходе.