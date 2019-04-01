После обработки 95% бюллетеней Зеленский сохраняет лидерство на выборах президента Украины

Обработано 95% бюллетеней, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский лидирует по итогам первого тура выборов, сообщает «РИА Новости».

Его результат составляет 30,24% голосов. За Петра Порошенко свои голоса отдали 15,94% населения Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что на Украине пройдет второй тур выборов президента страны. Об этом официально объявил ЦИК страны после подсчета 60% протоколов. Второй тур выборов президента Украины намечен на 21 апреля. Ранее ЦИК Украины заявил, что почти 11 млн граждан Украины не приняли участия в выборах президента страны. Об этом свидетельствуют данные ЦИК. Отмечалось, что число избирателей, которые были внесены в список, составило 29,622 млн человек. Количество проголосовавших — 18,817 млн. Итоговая предварительная явка — 63,52%.







