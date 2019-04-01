Дебиторскую задолженность DOMO продали на торгах за 90 тысяч рублей

Конкурсный управляющий ОАО DOMO Игорь Франов сообщил о заключении договора купли-продажи на дебиторскую задолженность компании в размере 455 млн рублей.

Победителем торгов стала Ина Мануйло. Цена приобретения дебиторской задолженности DOMO составила 90 тысяч рублей, говорится в сообщении конкурсного управляющего в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

Ранее 40% имущества ОАО DOMO оценили в один рубль. Речь идет о 100% уставного капитала ООО «Бытовая электроника», которое являлось основным юрлицом сети бытовой техники и электроники DOMO. «Бытовая электроника» сама проходит процедуру банкротства, поэтому ее уставной капитал приравняли к 1 рублю.