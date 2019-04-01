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Иванов объявил итоги конкурса на лучшее название этнического маршрута в Лаишевском районе Татарстана

12:16, 01.04.2019
Иванов объявил итоги конкурса на лучшее название этнического маршрута в Лаишевском районе Татарстана
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов сегодня объявил итоги конкурса на лучшее название этнического маршрута в Лаишевском районе Татарстана. В конкурсе победило название «Одна дорога — три народа».

Об этом Иванов рассказал в ходе неформальной коллегии Госкомитета по туризму, где подводят итоги за пять лет работы. Мероприятие проходит в отеле «Тасиго», сообщает корреспондент «Реального времени».

Ранее Сергей Иванов рассказал, что победитель конкурса на лучшее название этнического маршрута в Лаишевском районе Татарстана в качестве подарка отправится по этому маршруту. Конкурс проводился Госкомитетом РТ по туризму совместно с Лаишевским районом при поддержке Центра развития туризма РТ.

Общество Татарстан
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