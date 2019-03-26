Лондонский суд принял сторону Baring Vostok в споре об опционе на акции «Восточного»

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Лондонский международный арбитражный суд вынес решение в пользу основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, помещенного под арест по обвинению в хищении 2,5 млрд рублей, в споре об опционе на акции банка «Восточный».

В решении суда сказано, что совладелец банка «Восточный» Артем Аветисян «должен прекратить попытки использовать колл-опцион», который предоставил бы ему и его партнерам контроль над банком «Восточный». Теперь Baring Vostok получил право направить иск к компании Аветисяна «Финвижн холдингс», передает Financial Times.

В середине февраля силовики задержали основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви. Его подозревают в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». В защиту предпринимателя выступили многие крупные фигуры в стране. В частности, глава УК «Роснано» Анатолий Чубайс рассказал, что поручился за Калви перед судом.