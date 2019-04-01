В Казани зафиксирована пробка длиной 4,4 км

Сегодня утром самой длинной пробкой в Казани стал затор на Аракчинском шоссе и улицах 2-я Старо-Аракчинская и Боевая. Он растянулся на 4,4 км.

На участке от Запрогонной улицы до Западной улицы можно потерять 33 минуты, что на 20 минут больше обычного, сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

Проблемы с трафиком также наблюдаются в районе Зорге и Гвардейской и на проспекте Победы. Длина первой пробки составила 3,5 км, второй – 2,7 км.

На данный момент пробки в столице Татарстана составляют 5 баллов.



