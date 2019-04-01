Разбившийся в Германии самолет с совладелицей S7 Group уже попадал в аварию

Разбившийся в Германии самолет, на борту которого находилась председатель совета директоров S7 Group Наталья Филева, попадал в аварию 4 года назад.

В 2015 году одномоторный Epic LT совершил аварийную посадку в московском аэропорту Домодедово. При заходе на посадку одна стойка шасси по неизвестным причинам сложилась, из-за чего воздушное судно пришлось сажать на фюзеляж, пишет The Forbes.

За штурвалом тогда был генеральный директор S7 Владислав Филев. Помогал ему в управлении инструктор.

Напомним, самолет Epic E1000 разбился при заходе на посадку в аэропорт Эгельсбах (Франкфурт-на-Майне). Обстоятельства трагедии пока неизвестны. В авиакатастрофе в Германии также погиб муж Филевой, владелец авиакомпании S7 Владислав Филев.