Елизавета II откажется от вождения автомобиля

Служба безопасности королевы Великобритании смогла убедить Елизавету II отказаться от вождения автомобиля на дорогах общего пользования. Теперь королева сможет сесть за руль только в пределах своих поместий.

Британская королева, которой в апреле исполнится 93 года, согласилась на этот шаг, только после того, как ее супруг 97-летний принц Филип попал в ДТП, передает The Sunday Times. Через некоторое время он добровольно сдал свои права.

Елизавете II ничего сдавать не придется, так как водительского удостоверения у нее нет. Она — единственный человек в Соединенном Королевстве, которому разрешено ездить без прав.

Газета отмечает, что королева придает особое значение вождению. В годы Второй мировой войны она прошла подготовку как механик-водитель санитарного автомобиля