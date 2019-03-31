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Times сообщила о готовности нескольких британских министров уйти в отставку

08:28, 31.03.2019
Times сообщила о готовности нескольких британских министров уйти в отставку
Фото: pixabay.com

В Великобритании несколько министров могут уйти в отставку из-за разногласий по поводу вариантов выхода Британии из ЕС.

По информации The Sunday Times, как минимум шесть человек, выступающих против брексита, заявили, что подадут в отставку, если будет принято решение о выходе из Евросоюза без согласованного с Брюсселем соглашения.

При этом министры, которые выступают за Brexit, намерены уйти в отставку в случае, если Мэй будет поддерживать вариант сохранения членства страны в таможенном союзе или же отсрочки выхода из ЕС.

Напомним, что ранее парламент Великобритании в третий раз отклонил план премьер-министра страны Терезы Мэй по Brexit.

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