Times сообщила о готовности нескольких британских министров уйти в отставку

В Великобритании несколько министров могут уйти в отставку из-за разногласий по поводу вариантов выхода Британии из ЕС.

По информации The Sunday Times, как минимум шесть человек, выступающих против брексита, заявили, что подадут в отставку, если будет принято решение о выходе из Евросоюза без согласованного с Брюсселем соглашения.

При этом министры, которые выступают за Brexit, намерены уйти в отставку в случае, если Мэй будет поддерживать вариант сохранения членства страны в таможенном союзе или же отсрочки выхода из ЕС.

Напомним, что ранее парламент Великобритании в третий раз отклонил план премьер-министра страны Терезы Мэй по Brexit.