Times сообщила о готовности нескольких британских министров уйти в отставку
В Великобритании несколько министров могут уйти в отставку из-за разногласий по поводу вариантов выхода Британии из ЕС.
По информации The Sunday Times, как минимум шесть человек, выступающих против брексита, заявили, что подадут в отставку, если будет принято решение о выходе из Евросоюза без согласованного с Брюсселем соглашения.
При этом министры, которые выступают за Brexit, намерены уйти в отставку в случае, если Мэй будет поддерживать вариант сохранения членства страны в таможенном союзе или же отсрочки выхода из ЕС.
Напомним, что ранее парламент Великобритании в третий раз отклонил план премьер-министра страны Терезы Мэй по Brexit.ОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым