Парламент Великобритании в третий раз отклонил план Мэй по Brexit

Парламент Великобритании в третий раз отклонил соглашение о выходе из ЕС (Brexit), предложенное премьер-министром Терезой Мэй.

Против соглашения поступило 344 голоса, за — 286, сообщает BBC.



В связи с этим глава Европейского совета Дональд Туск заявил в Twitter, что 10 апреля пройдет экстренный саммит ЕС.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросила ЕС об отсрочке выхода Великобритании из Евросоюза до 30 июня. В итоге ЕС предоставил отсрочку до 22 мая, если соглашение о выходе будет одобрено парламентом на этой неделе. В противном случае отсрочка будет дана до 12 апреля.