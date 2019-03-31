В России создадут новую настольную игру на замену «Морскому бою»

В России придумают новую настольную игру, которая пропагандировала бы тематику морского флота. Она заменит «Морской бой». Такое решение было принято в Москве участниками круглого стола, посвященного 20-летию Морской всероссийской конференции.

Председатель Общероссийского Движения поддержки флота капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев рассказал, что новая игра будет стимулировать интерес молодежи к поступлению в морские вузы, а также подтолкнет россиян к изучению истории страны.

Кроме того, участники круглого стола решили снять серию документальных фильмов про историю военно-морского флота и роль рек в присоединении сибирских и дальневосточных земель к России, передает «РИА Новости».

Напомним, что в прошлом году археологи обнаружили средневековую настольную игру на раскопках Выборгского замка.