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Минюст предложил отменить уголовную ответственность за невозвращение средств в Россию

10:23, 30.03.2019 1
Минюст предложил отменить уголовную ответственность за невозвращение средств в Россию
Фото: minjust.ru

Министерство юстиции России предлагает отменить уголовную ответственность за отказ от репатриации денежных средств.

В ведомстве считают, что благодаря нововведению продолжится развитие экспортных операций в России.

Принятие законопроекта также позволит «снять озабоченность» предпринимателей в необоснованности применения уголовной ответственности за сам факт невозвращения денег в Россию, говорится в сообщении Минюста РФ.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил подготовить законопроект об отмене уголовного наказания за валютные нарушения. Документ должны подготовить Минюст, Минфин и РЭЦ. В случае принятия этого закона будет отменена ст. 193 УК РФ.

ОбществоВласть
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:48
    вывоз поощряется, а чем это хорошо? Люди просто сами уезжают и там производят и работу свою продают... без заморочек регистрации своих сделок с чиновниками Евразии... вопроса возврата выручки нет - люди ее оставляют себе.
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