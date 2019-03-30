Минюст предложил отменить уголовную ответственность за невозвращение средств в Россию

Министерство юстиции России предлагает отменить уголовную ответственность за отказ от репатриации денежных средств.

В ведомстве считают, что благодаря нововведению продолжится развитие экспортных операций в России.

Принятие законопроекта также позволит «снять озабоченность» предпринимателей в необоснованности применения уголовной ответственности за сам факт невозвращения денег в Россию, говорится в сообщении Минюста РФ.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил подготовить законопроект об отмене уголовного наказания за валютные нарушения. Документ должны подготовить Минюст, Минфин и РЭЦ. В случае принятия этого закона будет отменена ст. 193 УК РФ.