Минтруд РФ прокомментировал инициативу о доплатах работникам за эмоциональные нагрузки

В Минтруде РФ прокомментировали вопрос о разработке методики оценки влияния эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на здоровье работников.

В ведомстве подчеркнули, что данное предложение принадлежит профсоюзной стороне.

«Этот вопрос требует тщательной проработки, будет обсуждаться сторонами социального партнерства», — рассказали в пресс-службе Минтруда.

Напомним, ранее сообщалось, что Минтруд РФ предложил доплачивать работникам за неудобный график и нагрузки. В первую очередь на «доплату за вредность» по новым параметрам могут рассчитывать полицейские, медицинские работники, педагоги и журналисты.