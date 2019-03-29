Минтруд РФ прокомментировал инициативу о доплатах работникам за эмоциональные нагрузки
В Минтруде РФ прокомментировали вопрос о разработке методики оценки влияния эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на здоровье работников.
В ведомстве подчеркнули, что данное предложение принадлежит профсоюзной стороне.
«Этот вопрос требует тщательной проработки, будет обсуждаться сторонами социального партнерства», — рассказали в пресс-службе Минтруда.
Напомним, ранее сообщалось, что Минтруд РФ предложил доплачивать работникам за неудобный график и нагрузки. В первую очередь на «доплату за вредность» по новым параметрам могут рассчитывать полицейские, медицинские работники, педагоги и журналисты.ОбществоВласть
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