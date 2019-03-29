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Минтруд РФ прокомментировал инициативу о доплатах работникам за эмоциональные нагрузки

11:55, 29.03.2019
Минтруд РФ прокомментировал инициативу о доплатах работникам за эмоциональные нагрузки
Фото: pixabay.com

В Минтруде РФ прокомментировали вопрос о разработке методики оценки влияния эмоциональных и интеллектуальных нагрузок на здоровье работников.

В ведомстве подчеркнули, что данное предложение принадлежит профсоюзной стороне.

«Этот вопрос требует тщательной проработки, будет обсуждаться сторонами социального партнерства», — рассказали в пресс-службе Минтруда.

Напомним, ранее сообщалось, что Минтруд РФ предложил доплачивать работникам за неудобный график и нагрузки. В первую очередь на «доплату за вредность» по новым параметрам могут рассчитывать полицейские, медицинские работники, педагоги и журналисты.

ОбществоВласть
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