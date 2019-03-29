В Татарстане 225 лифтов готовы заменить за 460,1 млн рублей

Фонд ЖКХ РТ разместил закупку по поиску подрядчика для замены лифтов в многоквартирных домах республики. Информация размещена на официальном портале госзакупок.

Начальная цена договора — 460 114 097,72 рубля. Источник финансирования — средства фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме. Срок окончания выполнения работ — 30 октября 2019 года. Согласно документам, по республике запланирована замена 225 лифтов.

Напомним, ранее сообщалось, что некоммерческая организация «Фонд жилищно-коммунального хозяйства РТ» подала заявку на проведение электронного аукциона по поиску подрядчика, которому предстоит провести капитальный ремонт в жилых домах Альметьевского района. Информация размещена на портале госзакупок. Начальная цена договора — 350 196 964,31 рубля. В перечень объектов включили 58 жилых домов Альметьевского района.