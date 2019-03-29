Китай не планирует продлевать безвизовое пребывание россиян до 30 дней
Власти Китая не готовы продлить безвизовое пребывание россиян до 30 дней. Об этом заявил генеральный консул РФ в Гонконге Александр Козлов.
По его словам, для достижения договоренности по данному вопросу необходимо согласие двух сторон. Причем российская сторона уже более двух лет назад официально предложила продлить безвизовое пребывание россиян и жителей Гонконга с 14 до 30 дней.
«На наш взгляд, это создало бы максимально комфортные условия для всех типов краткосрочных поездок россиян и гонконгцев», — пояснил «РИА Новости» Козлов.
Уточняется, что в 2009—2010 годах между Россией и Гонконгом были заключены межправительственные соглашения о взаимной отмене визовых требований и о воздушном сообщении.
Ранее сообщалось, что у россиян может появиться возможность посещать Турцию по внутренним паспортам.Общество
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