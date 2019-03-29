Китай не планирует продлевать безвизовое пребывание россиян до 30 дней

Власти Китая не готовы продлить безвизовое пребывание россиян до 30 дней. Об этом заявил генеральный консул РФ в Гонконге Александр Козлов.

По его словам, для достижения договоренности по данному вопросу необходимо согласие двух сторон. Причем российская сторона уже более двух лет назад официально предложила продлить безвизовое пребывание россиян и жителей Гонконга с 14 до 30 дней.

«На наш взгляд, это создало бы максимально комфортные условия для всех типов краткосрочных поездок россиян и гонконгцев», — пояснил «РИА Новости» Козлов.

Уточняется, что в 2009—2010 годах между Россией и Гонконгом были заключены межправительственные соглашения о взаимной отмене визовых требований и о воздушном сообщении.

Ранее сообщалось, что у россиян может появиться возможность посещать Турцию по внутренним паспортам.