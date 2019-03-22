Минтруд составил проект методики нематериальной мотивации чиновников

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Минтруд РФ разработал проект методики нематериального поощрения и мотивации государственных гражданских служащих, сообщает ТАСС.

Планируется, что документ будет опубликован во втором квартале 2019 года. В ведомстве считают, что внедрение технологий нематериальной мотивации дает гарантии эффективности системы прохождения государственной гражданской службы. В министерстве говорят о том, что наряду с поощрением и награждением распространение получило проведение иных мероприятий по нематериальной мотивации.

Напомним, ранее Росстат раскрыл размер зарплаты чиновников в Татарстане по итогам 2018 года. Согласно данным ведомства, служащие территориальных органов федеральных органов исполнительной власти получали в среднем 39,6 тыс. рублей в месяц, сотрудники органов исполнительной власти — 55,4 тыс. рублей, работники органов местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями — 38,8 тыс. рублей. В целом средняя зарплата сотрудников органов исполнительной власти субъектов РФ в 2018 году составила 65,9 тыс. рублей.



