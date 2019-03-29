Новости общества

07:23 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Синоптики Татарстана вновь прогнозируют снег и туман

04:35, 29.03.2019
Синоптики Татарстана вновь прогнозируют снег и туман
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня, 29 марта, в Татарстане ожидается облачная погода. Временами осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Утром возможен туман.

Ветер северо-западный, западный умеренный, говорится в сообщении Гидрометцентра РТ.

Днем максимальная температура в республике составит от 0°С до +5°С. В Казани метеорологи ждут температуры от 0°С до +2°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться в пределах 1—5 градусов выше ноля.

Утром на дорогах гололедица, местами сильная.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров