В России за два месяца выросло количество коррупционных преступлений

По итогам января — февраля 2019 года в России выросло количество коррупционных преступлений на 8%.

Их удельный вес превысил 2% в общей статистике, заявил официальный представитель Генеральной прокуратуры России Александр Куренной.

В целом за два месяца в России было зарегистрировано более 314 тыс. преступлений, что на 2 тыс. больше, пишет «Коммерсант».

Ранее сообщалось, что по итогам 2018 года в России уволили 1 303 чиновников, уличенных в коррупционных нарушениях. По сравнению с предыдущим годом эта цифра выросла на 4,1%.