Владимир Крикунов продолжит тренировать московское «Динамо»

Московское «Динамо» договорилось о подписании двухлетнего контракта с главным тренером Владимиром Крикуновым, сообщает «Чемпионат».



Напомним, что 68-летний Крикунов возглавил «Динамо» в октябре 2018 года. Под руководством специалиста московский клуб занял пятое место в Западной конференции КХЛ в регулярном чемпионате. В плей-офф «динамовцы» вылетели во втором раунде, проиграв со счетом 1-4 в серии московскому ЦСКА.



Ранее «Динамо» становилось с Крикуновым чемпионом России 2005 года и обладателем Кубка европейских чемпионов 2006 года. В сборной России Крикунов выигрывал бронзу чемпионата мира 2005 года, а также занимал четвертое место на Олимпийских играх 2006 года в Турине. Также Владимир Васильевич тренировал казанский «Ак Барс» и нижнекамский «Нефтехимик».