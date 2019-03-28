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Владимир Крикунов продолжит тренировать московское «Динамо»

16:49, 28.03.2019
Владимир Крикунов продолжит тренировать московское «Динамо»
Фото: ak-bars.ru

Московское «Динамо» договорилось о подписании двухлетнего контракта с главным тренером Владимиром Крикуновым, сообщает «Чемпионат».

Напомним, что 68-летний Крикунов возглавил «Динамо» в октябре 2018 года. Под руководством специалиста московский клуб занял пятое место в Западной конференции КХЛ в регулярном чемпионате. В плей-офф «динамовцы» вылетели во втором раунде, проиграв со счетом 1-4 в серии московскому ЦСКА.

Ранее «Динамо» становилось с Крикуновым чемпионом России 2005 года и обладателем Кубка европейских чемпионов 2006 года. В сборной России Крикунов выигрывал бронзу чемпионата мира 2005 года, а также занимал четвертое место на Олимпийских играх 2006 года в Турине. Также Владимир Васильевич тренировал казанский «Ак Барс» и нижнекамский «Нефтехимик».

СпортХоккей Татарстан
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