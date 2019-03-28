Новости общества

11:23 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Встреча Путина и Жээнбекова прошла в мраморном шатре

10:48, 28.03.2019
Встреча Путина и Жээнбекова прошла в мраморном шатре
Фото: kremlin.ru

Официальная встреча президента России Владимира Путина и главы Киргизии Сооронбая Жээнбекова состоялась в государственной резиденции «Ала-Арча».

Встреча Путина с Жээнбековым прошла по новым правилам государственного протокола республики. Специально для официальных церемоний встреч лидеров государств перед конгресс–холлом резиденции был установлен мраморный шатер с постаментом, сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что это первый за последние несколько лет государственный визит главы иностранного государства в Киргизию.

Напомним, в планах у Путина в рамках поездки в Киргизию — переговоры с киргизским коллегой Сооронбаем Жээнбековым в Бишкеке, после чего политики примут участие в российско-киргизской межрегиональной конференции. Также президент России посетит дом-музей писателя Чингиза Айтматова.

ОбществоВласть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров