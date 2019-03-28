Встреча Путина и Жээнбекова прошла в мраморном шатре

Официальная встреча президента России Владимира Путина и главы Киргизии Сооронбая Жээнбекова состоялась в государственной резиденции «Ала-Арча».

Встреча Путина с Жээнбековым прошла по новым правилам государственного протокола республики. Специально для официальных церемоний встреч лидеров государств перед конгресс–холлом резиденции был установлен мраморный шатер с постаментом, сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что это первый за последние несколько лет государственный визит главы иностранного государства в Киргизию.

Напомним, в планах у Путина в рамках поездки в Киргизию — переговоры с киргизским коллегой Сооронбаем Жээнбековым в Бишкеке, после чего политики примут участие в российско-киргизской межрегиональной конференции. Также президент России посетит дом-музей писателя Чингиза Айтматова.