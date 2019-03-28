Владимир Путин с рабочим визитом прибыл в Киргизию

Президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Киргизию в четверг, 28 марта.

Российский лидер проведет переговоры с киргизским коллегой Сооронбаем Жээнбековым в Бишкеке, после чего политики примут участие в российско-киргизской межрегиональной конференции и посетят дом-музей писателя Чингиза Айтматова.

В ходе переговоров главы государств обсудят текущее состояние и перспективы развития российско-киргизских отношений стратегического партнерства и союзничества. Планируется подписание ряда документов, которые охватывают сотрудничество в различных сферах, сообщает ТАСС.

Завершится визит Владимира Путина в Бишкек совместным возложением венков к Вечному огню.

Напомним, ранее Путин дал Кемеровской области новое название — Кузбасс.