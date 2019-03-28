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В соцсетях высмеяли нехватку скафандров для женщин-космонавтов на МКС

10:07, 28.03.2019 1
В соцсетях высмеяли нехватку скафандров для женщин-космонавтов на МКС
Фото: pixabay.com

В социальных сетях высмеяли отмену выхода в открытый космос женской команды космонавтов из-за отсутствия скафандров на МКС.

Первый в истории выход в открытый космос женского дуэта в составе Энн Макклейн и Кристины Кук планировался на 29 марта. Космонавты должны были провести замену батарей на МКС. Однако в НАСА заявили, что располагают лишь одним скафандром среднего размера, подходящим для женской фигуры.

Пользователи соцсетей шутят, что выход в открытый космос был отменен из-за того, что женщинам-космонавтам «нечего было одеть». При этом часть комментаторов отмечают, что ситуация носит грустный характер, так как специалисты не смогли вовремя подготовить комфортную спецодежду.

Напомним, ранее американская астронавт Энн МакКлейн заявила, что выросла на борту МКС на пять сантиметров.

Общество
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:31
    Космонавты - это же россияне и те, кто летали на советских-российских кораблях. У США астронавты.
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