В соцсетях высмеяли нехватку скафандров для женщин-космонавтов на МКС

В социальных сетях высмеяли отмену выхода в открытый космос женской команды космонавтов из-за отсутствия скафандров на МКС.

Первый в истории выход в открытый космос женского дуэта в составе Энн Макклейн и Кристины Кук планировался на 29 марта. Космонавты должны были провести замену батарей на МКС. Однако в НАСА заявили, что располагают лишь одним скафандром среднего размера, подходящим для женской фигуры.

Пользователи соцсетей шутят, что выход в открытый космос был отменен из-за того, что женщинам-космонавтам «нечего было одеть». При этом часть комментаторов отмечают, что ситуация носит грустный характер, так как специалисты не смогли вовремя подготовить комфортную спецодежду.

Кайфую от этой ситуации с экспедицией МКС. Вместо того, чтобы признать, что облажались с комплектацией полета, все шуткуют про «ну девочки же летят, им всегда нечего надеть». Ну и что что скафандр забыли нужного размера положить

— Волшебная принцесса прокрастинации (@NeitiTarja) 26 марта 2019 г.

Напомним, ранее американская астронавт Энн МакКлейн заявила, что выросла на борту МКС на пять сантиметров.